Genç Avukatlar, CMK Ücret Tarifesi İçin 31 İlde Eylem Yaptı

Güncelleme:
İstanbul Barosu Genç Avukatlar Meclisi, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamındaki avukatların ücretlerinin asgari ücrete eşitlenmesi talebiyle İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Eylem, 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Haber: Tuba KARA / Kamera: Belçim Kılıckıran

(İSTANBUL) İstanbul Barosu Genç Avukatlar Meclisi, 31 ilde eş zamanlı eylemlerle CMK ücret tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmesini talep etti.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Meclisi, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görev alan avukatların ücretlerine ilişkin taleplerini duyurmak amacıyla İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Eylem, Türkiye genelinde 31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

"Gerçeklikten kopuk bir tarifeye izin vermeyeceğiz"

Açıklamada konuşan İstanbul Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Şeyma Eren, genç hukukçuların ekonomik taleplerinin yok sayıldığını belirterek şunları söyledi:

"CMK tarifesine ilişkin taleplerimiz doğrultusunda Türkiye'nin dört bir yanından genç avukatlar meclislerine ulaştık. Genç avukatlar olarak ortak sözümüzü yükseltmek, CMK'da emek sömürüsüne son vermek için eş zamanlı eylemlilik içerisinde olma irademizi açıkladık. Bugün 31 ilden aynı anda sesleniyoruz: Gerçeklikten kopuk, emeğimizi yok sayan bir tarifeye bir kez daha izin vermeyeceğiz. Talebimiz net: CMK Ücret Tarifesi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne eşitlenmelidir."

"Savunma hakkı çiğneniyor"

Eren, düşük ücretlerin yalnızca meslek onurunu değil, yurttaşların adalete erişim hakkını da tehdit ettiğini belirtti:

"Emeğimizin sömürülmesine, mesleğimizin onurunun çiğnenmesine ve yurttaşların adalete erişim hakkının zedelenmesine sessiz kalmayacağız. CMK sistemi, Anayasa'nın 2. maddesinde yer alan sosyal devlet ilkesinin bir gereğidir. Biz avukatlar yalnızca mesleğimizi icra etmiyoruz; aynı zamanda kamusal adalet hizmetinin kurucu özneleriyiz. Buna rağmen CMK kapsamında görevlendirilen müdafi ile özel vekil arasında nitelik ve sorumluluk farkı olmadığı halde, ücret farkı giderek artmaktadır."

"Genç avukatlar yoksulluğa sürükleniyor"

Genç meslektaşların mesleğe başladıkları yıllarda büyük ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Eren, şunları ekledi:

"Binlerce genç avukat için CMK sistemi tek geçim kaynağı haline geldi. Düşük tarife, geciken ödemeler ve vergi yükleri, emeğin değersizleştirilmesini pekiştiriyor. Bugün verilen ücret, yol ve yemek masraflarını dahi karşılamaz durumda. Bu tablo yalnızca avukatları değil, yurttaşların savunma hakkını da ortadan kaldırıyor. Her ne olursa olsun savunma hiçbir zaman susmadı, susmayacak."

"Eşit emeğe eşit ücret talebimizden vazgeçmeyeceğiz"

Genç Avukatlar Meclisi, taleplerini şu maddelerle duyurdu:

Türkiye Barolar Birliği'nin CMK Ücret Tarifesi belirlenirken etkin ve sorumlu bir rol üstlenmesi,

Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sosyal devlet ilkesi doğrultusunda ücretleri belirlemesi,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin CMK sistemindeki yapısal sorunlara yasal çözüm getirmesi.

"CMK'da emek sömürüsü son bulana kadar mücadele sürecek"

Basın açıklamasının sonunda Eren, genç avukatların kararlılığını vurguladı:

"Genç meslektaşlarımızın sorunlarının görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz. CMK'da emek sömürüsü son bulana kadar geri adım atmayacağız. Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Genç meslektaşlarımıza, basın emekçilerine ve adalet talebine ses veren tüm yurttaşlara teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
