Gelibolu'da 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları sürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) 7. etabı için hazırlık yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 57'ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Gelibolu- Tekirdağ etabı 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Fener Meydanı'nda saat 11.00'da verilecek start öncesi Gelibolu Belediyesi tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Tarihi meydan ve çevresinde düzenleme ve hazırlık yapan ekipler, yola sarkan ağaç dalları budadı. Bayraklı Baba Türbesi'nin bayrakları da yenilenip bakımı yapıldı.

Meydanda çimleme işlemi uygulandı. Belediye serasında yetiştirilen çiçekler ise belli güzergahlara ekiliyor.

135 kilometrelik Gelibolu-Tekirdağ etabına 160'a yakın sporcunun katılması bekleniyor.