"Geleneği Korumak: Ebru, Minyatür, Hüsn-i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı" başladı

"Geleneği Korumak: Ebru, Minyatür, Hüsn-i Hat Unsurlarını Koruma Eylem Planı Çalıştayı" Rami Kütüphanesinde başladı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda, UNESCO listelerine kayıtlı geleneksel sanatlar iki gün boyunca ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, açılışta yaptığı konuşmada geleneksel sanatların, çok değerli hocalar sayesinde çocukların ve gençlerin dimağlarına yerleştiğini söyledi.

Çalıştayın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali içerisinde yer almasının önemine işaret eden Terzi, "Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve sanatı, geleneksel ve modern sanatları en iyi şekilde sahaya yansıtması gerektiğini düşünerek, bu çalıştayın Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenmesine karar verdik." dedi.

Emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür eden Terzi, "Yol yürüyeceğimiz bu önümüzdeki sürede, sizlerin hizmetinde elimizden ne geliyorsa ekibimizle, arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla sonuna kadar yapmaya hazır olacağız." şeklinde konuştu.

"Kültür bir zihniyet, istikamet ve kararlılık meselesidir"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da insanlık tarihinin iniş-çıkışlarla dolu olduğunu fakat Anadolu coğrafyasının her zaman dünyayı aydınlattığını söyledi.

Bunun temel sırrının kimlik, kültür ve zihniyet olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Kültür, bir faaliyet meselesi değildir. Öncelikli olarak kültür bir zihniyet, istikamet ve kararlılık meselesidir." ifadesini kullandı.

Hüsn-i hat, minyatür ve ebru sanatlarının asırlar öncesine uzanan geleneklerinin yanı sıra İstanbul'da bambaşka bir kimlikle neşet ederek farklı kültürlerden pek çok insanın evini süslediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu sanatı ve geleneği tarihten devraldığımız kalıplarıyla devam ettirirken, iletişim, araç, unsur ve felsefesiyle geleceğe uzanma yolunu ve yöntemini de oluşturmak zorundayız. Fakat bunu yaparken o kodları sarsmamaya, bozmamaya, ana çizgiyi korumaya da özen göstermek lazım."

Sanat camiasında organizasyon, iletişim ve metot eksiklikleri bulunduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnanıyorum ki kimliği kültür inşa eder. Kültürü bir milli beka meselesi olarak gören milletler kendi kimlik ve kişilikleriyle var olmaya devam edecektir. Sizin, siz olabilmeniz için sizi inşa eden, tarihte tevarüs ettiğinizin mirasını geleceğe taşımak gerekiyor. Çalıştayın da bu alanda önemli bir boşluğu gidereceğine inanıyorum."

"Bizler sahip çıktıkça bu sanatlar yaşamaya devam edecek"

Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ise 2023'ün hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı hem de Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 20. yılı olduğunu söyledi.

UNESCO'nun 2003'te kabul ettiği ve Türkiye'nin 2006'da taraf olduğu Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin Türkiye'nin zengin medeniyet birikimini dünyaya tanıtmada önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Akcan, "Ülkemizde olduğu kadar, uluslararası platformlarda da geleneksel sanatlarımızın ve zanaatlarımızın görünürlüğünü arttırma misyonu taşıyan Geleneksel Sanatlar Derneği, bu bilinçle 2018 yılında akreditasyon sürecini tamamlamış, 2003 sözleşmesi kapsamında akredite STK unvanı almıştır." dedi.

Akcan, akredite oldukları günden itibaren ulusal ve uluslararası tüm toplantılarda Türkiye'yi temsil etme gayreti içinde olduklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bizler bilmekteyiz ki sahip olduğumuz bu zengin kültürel hazinenin asıl öznesi; bu mirasın taşıyıcıları yani sanatkarlarımız, zanaatkarlarımız, araştırmacılarımız ve sivil toplum kuruluşlarıdır. Bizler bu alana sahip çıktıkça korunmasına, yaşatılmasına ve kuşaktan kuşağa aktarılmasına gereken özveriyi gösterdikçe bu sanatlar yaşamaya ve gelişmeye devam edecektir."

Geleneksel sanatların önemli temsilcileri çalıştayda yer aldı

Etkinliğe Fuat Başar, Uğur Derman, Çiçek Derman, Alparslan Babaoğlu, Hikmet Barutçugil, Uğur Taşatan ve Yılmaz Eneş'in aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen ebru, minyatür ve hat sanatçıları da katıldı.

Açılışın ardından gerçekleştirilen "Ebru Çalıştayı"nda, sanatın geleceğe aktarımındaki sorunlara ve çözümlerine ilişkin sunumlar yapıldı, sanatçılara söz hakkı verildi ve katılımcıların soruları cevaplandı.

"Ebru", "Minyatür", "Hüsn-i Hat" başlıklı oturumlar ve değerlendirme toplantısının yapılacağı çalıştay yarın sona erecek. Etkinlikle, kültürel değerlerin farkındalığını arttırmak, korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarımının sağlanmasına yönelik izlenecek yol ve yöntemlerin belirleneceği bir eylem planı oluşturmak amaçlanıyor.

Hat, ebru ve minyatür alanlarında faaliyet gösteren sanatçılar, miras taşıyıcıları ve akademisyenlerin katkılarıyla elde edilecek veriler doğrultusunda bu üç miras alanına ilişkin "Koruma Eylem Planları"nın hazırlanması ve kamuoyuna duyurulması planlanıyor.