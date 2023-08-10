Gebze'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından ulaşım bir süre aksadı, ancak araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.