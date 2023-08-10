Gebze'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından ulaşım bir süre aksadı, ancak araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.
Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi mevkisinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.