Gazze'deki yerinden edilmiş insanlar feci koşullarda yaşıyor
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş on binlerce insanın yiyecek, su, barınma, tıbbi bakım eksikliği nedeniyle geçici barınma bölgelerinde feci koşullardan muzdarip olduğu konusunda uyardı. BM ajansı, özellikle yağmur kaynaklı su baskınlarında 'tuvalet bulunmaması nedeniyle hastalıkların yayılma riskinin arttığı' uyarısında bulundu.
GAZZE, 30 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş on binlerce insanın yiyecek, su, barınma, tıbbi bakım eksikliği nedeniyle geçici barınma bölgelerinde feci koşullardan muzdarip olduğu konusunda uyardı.
BM ajansı, özellikle yağmur kaynaklı su baskınlarında "tuvalet bulunmaması nedeniyle hastalıkların yayılma riskinin arttığı" uyarısında bulundu.