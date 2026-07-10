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Gazze'de İşsizlik Oranı 2025'te Yüzde 80'i Aştı

Gazze'de İşsizlik Oranı 2025'te Yüzde 80'i Aştı
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Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Gazze Şeridi'nde işsizlik oranının 2025'te yüzde 80'i geçtiğini, Batı Şeria'da ise yüzde 29 olduğunu açıkladı. İsrail saldırılarında 198 binden fazla bina hasar gördü, 102 bini tamamen yıkıldı. Tarım arazilerinin yüzde 98,5'i verimsiz hale gelirken, 101 bin çocuk ve 55 bin hamile kadının akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

RAMALLAH, 10 Temmuz (Xinhua) -- Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının 2025 yılında yüzde 80'i aştığını bildirdi. Batı Şeria'daki işsizlik oranının ise yüzde 29'a ulaştığı belirtildi.

Büronun perşembe günü Dünya Nüfus Günü vesilesiyle yaptığı açıklamaya göre, dünya genelindeki Filistinlilerin nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 15,5 milyona ulaştı. Bu nüfusun yaklaşık 5,6 milyonunun Filistin topraklarında, 6,8 milyonunun Arap ülkelerinde ve 1,9 milyonunun İsrail'de yaşadığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, genç nüfus yapısını koruyan Filistin toplumunda 30 yaş altındakiler toplam nüfusun yaklaşık yüzde 65'ini oluşturuyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında, 198.000'den fazla binanın hasar gördüğü, bunlardan 102.000'den fazlasının ise tamamen yıkıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, bölgedeki tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 98,5'inin verimliliğini kaybetmesi veya erişilemez hale gelmesi nedeniyle, 2025-2026 yıllarında 5 yaşın altındaki yaklaşık 101.000 çocuk ile 55.500 hamile veya emziren kadının akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Dünya Nüfus Günü, küresel nüfus sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla her yıl 11 Temmuz'da kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
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