Gaziantep'teki Tahtaköprü Baraj Gölü'nde Yaban Hayvanı Envanter Çalışması Yapıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Baraj Gölü'nde yaban hayvanı envanter çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban hayvanı envanter çalışması yapıldı.
Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yılın sonbahar döneminde yaban hayvanı türleriyle bu türlerin tahmini popülasyonlarının belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan, 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 477 kuşa ev sahipliği yapan Tahta Köprü Baraj Gölü'ndeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni envanter sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Çalışmaya, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel de katıldı.