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Gaziantep'teki Tahtaköprü Baraj Göleti'nde Kış Ortası Su Kuşu sayımları tamamlandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Baraj Göleti'nde her yıl yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı. Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sayımlarda gölet ve çevresinde gözlemlenen tüm türler kaydedildi. Sayım sonuçları daha sonra açıklanacak.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Baraj Gölet'inde, her yıl periyodik olarak yapılan Kış Ortası Su Kuşu (KOSK) sayımları tamamlandı.

Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce (DKMP), Tahtaköprü Baraj Göleti kıyı şeridinde belirlenen bölgelerde Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir süre önce başlanan KOSK nokta sayımları gerçekleştirildi.

2024 yılı için yapılan sayımlara gölet ve çevresi taranarak, gözlemlenen bütün türler kayıt altına alındı.

Gaziantep DKMP Şube Müdürü Mustafa Gözel de çalışmalara katıldı.

Sayım sonucunun daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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