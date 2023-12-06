Gaziantep'te Tutuklu ve Hükümlülerin El Sanatı Sergisi Açıldı

Gaziantep'te tutuklu ve hükümlülerin yaptığı 411 el sanatı ürün adliyede sergilenmeye başladı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, adliye binasındaki serginin açılışında, "Umudu Sanata Dönüştürüyoruz" isimli sergideki eserlerin büyük emek içerdiğini belirtti.

Gaziantep L ve H tipi cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular için kurslar olduğunu ifade eden Karataş, "Gördüğünüz ürünler el emeği göz nuru ürünlerdir. Bu ürünlerin yapılmasında Gaziantep Halk Eğitim Müdürlüğü usta öğreticilerinin çok fazla emeği var. Dışardayken el sanatlarına yatkınlığı olduğunu bilmeyen ama cezaevine girdikten sonra usta öğreticilerimiz sayesinde bu yeteneklerini öğrenenlerin emekleri buradaki eserler." diye konuştu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Murat Akyüz, Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya, Bölge Adliye Başsavcısı Mehmet Badem ve davetliler katıldı.

Çeşitli eserlerin yer aldığı sergi, 15 Aralık'a kadar gezilebilecek.