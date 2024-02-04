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Gaziantep'te helikopter kazasında 2 pilot şehit oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi. Yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu 2 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Gaziantep Havalimanı'na gitmek için Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kahraman pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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