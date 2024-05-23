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Gaziantep'te dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından dron destekli denetim yapıldı. Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 189 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 55 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 5 araç trafikten men edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği tarafından dron destekli denetim yapıldı.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği 4 ekip 10 personelin katılımıyla Hatay- Nurdağı yolu Boğaziçi Mahallesi mevkiinde drone destekli yapılan denetimlerde 189 araç ve sürücüsü denetlendi.

Denetimlerde ekipler, kırmızı ışık kuralına uymamak, muayenesiz araç kullanmak, hız limitini yüzde aşmak, sigortasız araç kullanmak, yetki belgesi olmadan araç kullanmak, psikoteknik raporu olmadan ticari araç kullanmak, takoğraf kullanmamak ve muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması maddelerinden olmak üzere 55 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygularken 5 aracı da trafikten men etti.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep İslahiye Nurdağı trafik Güvenlik Trafik Hukuk Güncel Haberler

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