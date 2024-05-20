Gaziantep'te Çiftçilere Traktör Güvenliği Eğitimi Verildi

Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği hakkında eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Güvenli Tarım kapsamında, İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "kabin (robs) demiri" kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonrası traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı ve reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri yapıldı.