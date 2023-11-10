Gaziantep'te bıçaklanan imam yaşadıklarını anlattı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan ve tedavisinin ardından taburcu edilen imam yaşadıklarını anlattı.

Kocaoğlan Mahallesi'ndeki Kabasakal Camisi'nde görevli olan ve 28 Ekim'de cami önünde tartıştığı kişi tarafından ağır yaralanan imam Mustafa Bulut (42), tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bulut, AA muhabirine, camide çalışan kişiyle tartışanları uzaklaştırmak istediği sırada saldırganların kendisine yöneldiğini ve tartışmaya başladıklarını söyledi.

Kendisine hakaret ve küfür eden saldırganları vatandaşların araya girerek ayırdığını, daha sonra kişilerin bıçakla caminin önüne geldiğini anlatan Bulut, "Kişi bıçağı karın bölgeme sapladı. O sırada tartıştığım kişinin babası da maket bıçağıyla geldi. O da maket bıçağıyla bana saldırdı. Kanın aktığını görünce çekip gitti." dedi.

Bulut, hastaneye kaldırıldıktan sonra 3 gün yoğun bakımda ve 8 gün ise serviste tedavi gördüğünü, şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Bulut, şöyle devam etti:

"Biz din görevlileri olarak kimsenin tırnağına taş değmesini istemiyoruz. İnsanların ıslahı için, hidayete ermesi için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Cemaatim beni çok iyi bilirler, ben kimsenin ayağına taş değmesini asla istemem. Suçluların cezalarını çekmesini istiyorum."