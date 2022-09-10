Gaziantep haber... Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık iddiasıyla bir zanlı yakalandı Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te bir araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bey Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve muhtelif malzemeler bulundu. Ekipler, B.K. adlı şüphelide yaptıkları incelemede malzemeleri bir araçtan çaldığını tespit etti. 5 suç kaydı bulunan şüpheli emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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