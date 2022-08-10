Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Alper Sanık B. ile avukatı katıldı. Sanık, üzerinde ele geçirilen uyuşturucuyu kendisinin kullandığını, ticaretini yapmadığını öne sürdü. Duruşma savcısı, yaklaşık 1 yıl önce Yeditepe Mahallesi'nde gece vakti bekçilerin kovalamacası sonucu yakalanan sanığın üst aramasında satışa hazır halde bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucunun ele geçirildiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezanın miktarını göz önünde bulundurarak, sanığın tutuklanmasına hükmetti. Güncel AA / Adsız Günebakan Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep gündem haberleri... Gaziantep'te uyuşturucu suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.