Gasp suçundan tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi sahilde oturan yabancı uyruklu şahsın cebindeki parayı alıp kaçınca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolu Samsunum1 Gemisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C.sahildeki bankta oturan Iraak uyruklu Q.K.D.D.'nin yanına oturarak önce sigara ve çakmak isteyip daha sonra da yaka cebinde bulunan 3600 lira para ile kimliği alıp kaçtı. Şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan E.C. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek," Kardeşinin hasta olduğunu söyleyince 200 lira para verdim. Sonra paramı geri istedim. Vermeyince verdiğim paramı aldım"dedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.