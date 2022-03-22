SPOR Galatasaray Kulübü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Burak Elmas: Stadyumu maç günleri dışında da gelir elde eden ticari alana çevirmek istiyoruz

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar: Bu proje 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir getirecek

Bikem Kanık: Bu proje statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Güneş Enerji Santrali devreye alma ve Guinness Rekor takdim töreni Nef Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Törene, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaray Başkan Yardımcısı Sayın Bikem Kanık, Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersin Esentürk katıldı.

Stadyumu maç günleri dışında da gelir elde eden ticari bir alana çevirmek istediklerini söyleyen Burak Elmas, "Galatasaray yine bir ilki gerçekleştiriyor. Rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz yönetiminde imzalanan bu önemli projenin bitişi bizim dönemimize denk geldi. Emeği geçen başta merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu konuda bizimle önemli ortaklığa işbirliğine imza atan Enerjisa'ya da teşekkür ediyoruz. Kısa sürede bu önemli projeyi sonuçlandırdılar. Tam zamanında hatta biraz daha erken bitirerek Galatasaray'ın ve Türkiye'nin geleceği için önemli bir projeye daha imza attılar. Stadyumumuzda çok daha fazla fonksiyonu devreye sokarak daha çok gelir etmek, maç günleri dışında da gelir kalemleri üreten ticari alana çevirme projemiz var. Bu proje için de Enerjisa ile yapmış olduğumuz bu yatırımın çok büyük önemi var. Stadyum üzerine kurulan santral, 25 yılın sonunda ciddi anlamda gelir üretecek. Hatta proje devreye girdikten sonra kulübümüz için ciddi bir maliyet kalemi olan enerji maliyetlerinde de ciddi bir avantaj sağlamaya başladı. Güneş enerji santrali, Türkiye'de stat çatısı üzerinde performansa dayalı iş modeli hayata geçirilmiş ilk projedir. Bu anlamda bu ilk projeyi gerçekleştiren kulübün Galatasaray olması nedeniyle de büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"HANGİ PROJELERDE BİRLİKTE ÇALIŞIRIZ DİYE FİKİR JİMNASTİĞİ YAPIYORUZ"

Enerjisa ile başka projeler hakkında da çalışmalar yaptıklarını ifade eden Elmas, "Her alanda uzun süre bizimle çalışabilecek ortaklar arayışı içindeyiz. Enerjisa'yı da bunlardan biri olarak görüyoruz. Stadın yanı sıra diğer tesislerimizde enerji alanında gelir getirebilecek hangi projelerde birlikte çalışırız diye fikir jimnastiği yapıyoruz. Enerjide inovasyon çok önemli. Buna çok önem veriyoruz. Belli sektörlerde tecrübeli ortaklarla birlikte olarak gelir büyütmek, Galatasaray'ı geleceğe hazırlamak adına lehimize kullanmak istiyoruz. Nasıl uzun vadeli enerji odaklı gelir modeli üretebiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

GALATASARAY BAŞKAN YARDIMCISI BİKEM KANIK: BU PROJE STATTA HARCANAN ENERJİNİN YÜZDE 63'ÜNÜ KARŞILAYACAK

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek, "Sürdürülebilirlik ihtiyacının çıktığı nokta artan nüfus ve bu nüfusun kaynaklarını yenileme hızına dünyanın yetişememesi. 50 yıldır cepten yiyoruz, çocuklarımızın, torunlarımızın kaynaklarını tüketiyoruz. Barack Obama'nın söylediği bir söz vardı, 'İklim değişikliğinin etkilerini hisseden ilk, bunu değiştirecek son nesiliz' demişti. Herkesin bu sorumluluğu hissetmesi gerekiyor. Galatasaray olarak ilkleri yaşatmak misyonuyla kurulduk, bu genlerimize işlemiş durumda. Kendimizi sadece sporla sınırlamamalıyız. Gelecek için çalışmamız gerekiyor. Bu proje statta harcanan enerjinin yüzde 63'ünü karşılayacak" diye konuştu.

ENERJİSA ENERJİ CEO'SU MURAT PINAR: BU PROJE 25 YILDA 1 MİLYARDAN FAZLA GELİR GETİRECEK

Projenin 25 yılın sonunda 1 milyar TL gelir getirebileceğine dikkat çeken Enerjisa Enerji CEO'su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, "Sürdürülebilirlik; memleket faydasına, gelecek nesillerin bugünkü sorunların dışında yaşaması için yeni sorumluluk alanları almak. Bu proje de böyle bir projeydi. Pandemi ve sonrasında enerjinin en önemli konulardan birisi olduğu aşikar. Bu anlamda da yerinde tüketebilmek... Ürettiğiniz şey, yerinde tüketilecek. Galatasaray ile yaptığımız projenin hem memlekete, hem Galatasaray'a, hem Türk sporuna, hem de gelecek nesillere örnek olduğunu düşünüyoruz. Bu projenin önemli konularından bir tanesi de aslında 4 ay gibi kısa sürede bu noktaya gelmesi ki, bu 2 bin hanelik bir kasabanın elektrik ihtiyacını karşılayacak elektrik santrali. 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlayacak bir proje. Böyle bir proje ile rekorlar kitabına girdiğimiz için onur ve gurur duyuyorum" diye konuştu.