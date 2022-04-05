Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Haberler

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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde küçük sahada ısınma hareketleri ile başlayan antrenman tek pas ve atak sonlandırma istasyonlarıyla devam etti. Daha sonra büyük sahaya geçen sarı-kırmızılı futbolcular, burada taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

İdman, dar alanda gruplar halinde tempolu çift kale maçlarla tamamlandı.

Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in tedavilerine devam edildi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın 17.00'deki antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını devam ettirdi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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