GALATA KULESİ'NE 'GÜVENLİ TRAFİK' UYARILARI YANSIDI - Haberler

GALATA KULESİ'NE 'GÜVENLİ TRAFİK' UYARILARI YANSIDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne Trafik Haftası kapanışında yayalar için 5 adımda güvenli trafik uyarıları yansıtıldı.
İSTANBUL'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne Trafik Haftası kapanışında yayalar için 5 adımda güvenli trafik uyarıları yansıtıldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapanışında Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren saat 23.00'e kadar 'yayalar için 5 adım da güvenli trafik' uyarılarının olduğu bilgiler kuleye yansıtıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel