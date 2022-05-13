GALATA KULESİ'NE 'GÜVENLİ TRAFİK' UYARILARI YANSIDI - Haberler

İSTANBUL'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne Trafik Haftası kapanışında yayalar için 5 adımda güvenli trafik uyarıları yansıtıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapanışında Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren saat 23.00'e kadar 'yayalar için 5 adım da güvenli trafik' uyarılarının olduğu bilgiler kuleye yansıtıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel