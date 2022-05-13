GALATA KULESİ'NE 'GÜVENLİ TRAFİK' UYARILARI YANSIDI - Haberler

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GALATA KULESİ'NE 'GÜVENLİ TRAFİK' UYARILARI YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne Trafik Haftası kapanışında yayalar için 5 adımda güvenli trafik uyarıları yansıtıldı.

İSTANBUL'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi'ne Trafik Haftası kapanışında yayalar için 5 adımda güvenli trafik uyarıları yansıtıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası kapanışında Galata Kulesi'nde etkinlik düzenlendi. Akşam saatlerinden itibaren saat 23.00'e kadar 'yayalar için 5 adım da güvenli trafik' uyarılarının olduğu bilgiler kuleye yansıtıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Denetleme, Trafik Haftası, Galata Kulesi, Güncel, Haberler

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