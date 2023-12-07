FUARİZMİR'DE SAĞLIK, TURİZM VE DOĞA SEVERLER BİR ARADA

İZMİR'de 7-9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Fuarın, 4 gün boyunca 11 ülkeden 250'nin üzerinde katılımcıyı ağırlanma bekleniyor.

Türkiye'nin en büyük turizm platformlarından olan TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 17'nci kez kapılarını açtı. Uluslararası turizm aktörlerinin katılım sağladığı TTI İzmir ile birlikte, doğaseverlerin buluşma noktası olan TTI Outdoor 3'üncü Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile bu yıl ilk kez TTI Health 1'inci Sağlık Turizmi Fuarı da kapılarını açtı. Fuarİzmir'deki fuarın açılışına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve turizmcilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

'KKTC İLE İZMİR'DEKİ BÜTÜN KARDEŞLERİMİZİN BAĞLARI ARTACAK'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'nin değerlerinin ve zenginliklerinin ne kadar önem arz ettiğini belirtip, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan yeni havalimanın ne kadar önemli olduğunu, havalimanı sayesinde ülkemize gelen yolcu ve sefer sayısı ciddi şekilde arttı dedi. Kısa süre önce Türk Hava Yolları iş birliğiyle Kıbrıs'ın turistik destinasyon potansiyelini göstermek için 2 kıta 9 ülkeden tanıtımlar yapılmak üzere bir etkinlik düzenlendiğini belirten Ataoğlu, Ekim, kasım ve aralık ayları boyunca sürecek etkinlikte ülkemizin tanıtılmasıyla ilgili yapılan bütün girişimler sonuç vermeye başladı. Bugün, KKTC'nden İzmir'e olan sefer sayılarının ne kadar önemli olduğunu gördük dedi.

'FİRMALARA, FUARDA YENİ PAZARLAR KAZANILMASINI SAĞLIYORUZ'

Türkiye'nin en büyük turizm platformu olan fuarın sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirdiğini aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer, Bu buluşmanın çok önemli bir misyonu var. İzmir'i ulusal ve uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu bir merkez haline getirmek. Karavan ve tekne ekipmanları üretimini yapan firmaların da fuarda yeni pazarlar kazanmasını sağlıyoruz dedi. İzmir'in sağlık sektörü açısından çok büyük bir potansiyele sahip olan olduğunu ifade eden Soyer, fuarın sağlık turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağlayacağını belirtti. Soyer, fuarda 4 gün boyunca 11 ülkeden 250'nin üzerinde katılımcı ağırlanacağını kaydetti. Soyer, fuar nedeniyle yaklaşık 59 ülkeden yüzlerce misafirin İzmir'i ziyaret edeceğini söyledi.

'TURİSTİ MİSAFİR GÖZÜYLE AĞIRLADIĞIMIZ ANLAYIŞTAN GELİYORUZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya Türkiye'nin en stratejik sektörü olan turizmin temsilcilerine önemli görevler düştüğünü söyledi. Bağlıkaya, Ne mutlu ki Türkiye'nin dünyada rekabet yüzünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizm başı çekiyor. Dünya sıralamalarına baktığımızda başka hiçbir sektörde turizmde ulaştığımız uluslararası başarıya ulaşmış değiliz. Biz turizmciler, turisti de müşteri değil misafir gözüyle bakan ve ağırladığımız bir anlayıştan geliyoruz diye konuştu.