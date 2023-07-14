Fransa Ulusal Günü Ankara Büyükelçiliğinde Kutlandı

Fransa Ulusal Günü, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ve birçok davetli katıldı. Türkiye ve Fransa arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Bozay, Fransa'nın Türkiye-AB ilişkilerine olumlu katkı sağlamasını beklediğini belirtti.

Fransa Ulusal Günü, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, Ankara'da görevli yabancı misyon temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Türkiye adına Fransa Ulusal Günü için Fransa halkını tebrik etti.

Türkiye ve Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığını belirten Bozay, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması gerektiğini söyledi.

Bozay, NATO zirvesindeki temasların önemine işaret ederek, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkinin de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Fransa'daki Türk toplumunun Fransa'ya yaptığı sosyal, ekonomik ve kültürel katkıyı aktaran Bozay, iki ülkenin ilişkilerinin yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Bozay, Fransa'nın Türkiye-AB ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlamasını beklediğinin altını çizdi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Magro da Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yılında misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 14 Temmuz'un Fransa halkı için önemini anlattı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik sürecindeki kararının ülkesinde memnuniyetle karşılandığına dikkati çeken Magro, İsveç'in üyeliğinin en kısa sürede gerçekleşmesini ümit ettiğini söyledi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere iki ülke liderinin düzenli olarak görüştüğünü aktaran Magro, Türkiye ve Fransa'nın Ukrayna'daki durumda ilkelerinin büyük oranda örtüştüğünü ifade etti.

Magro, Ankara'daki görev süresinin bittiğini söyleyerek, Türkiye'de kendisini hiçbir zaman yabancı olarak görmediğinin altını çizdi.

"Fransa Ulusal Günü" resepsiyonu, konuşmaların ardından iki ülke milli marşlarının okunması ve yemek ikramıyla sona erdi.