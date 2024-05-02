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Fransa'da Üniversitelerde Filistin'e Destek Eylemleri Devam Ediyor

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ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor. Ülke genelinde çok sayıda üniversitenin yanı sıra, Lille şehrindeki Lille Gazetecilik Yüksek Okulu da Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu.

ABD'nin ardından Fransa'da da birçok üniversitede Filistin'e destek eylemleri devam ediyor.

BFMTV'nin haberine göre, ülke genelinde çok sayıda üniversitenin yanı sıra, Lille şehrindeki Lille Gazetecilik Yüksek Okulu da Filistin'e destek gösterilerine sahne oldu.

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan eylemciler, önce Sciences Po Lille Üniversitesinin girişlerini kapatmayı denedi.

Burada polisin güvenlik önlemleri ile karşılaşan eylemciler, rotayı Lille Gazetecilik Yüksek Okuluna çevirdi.

Eylemciler, "Yaşasın Filistin" sloganları atarak Sciences Po Lille Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan yüksekokula ilerledi ve binanın girişini kapattı.

Yüksekokulun kampüsü eylemciler tarafından kapatılırken, üniversiteye girişler de engellendi.

Bu arada, Sciences Po Lille Üniversitesi yönetimi, eylemcilerin kampüsü kuşatma girişiminin ardından "herkesin güvenliği için" üniversite ana binasını ve kütüphaneyi kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Üniversite yönetimi ayrıca yarın öğrenci temsilcileri ile bir toplantı yapmayı planladıklarını açıkladı.

Sorbonne'daki eyleme polis müdahalesi

Öte yandan Sorbonne Üniversitesinde çadırları ile kamp kuran Filistin destekçileri polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.

Öğrencilerin kampüse kurdukları çadırları yıkan polisler, biber gazı ile müdahalede bulundu.

Kampüsten çıkarılan öğrenciler Sorbonne Meydanında büyük bir Filistin bayrağı açarak ve sloganlar atarak eylemlerini sürdürdü.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentindeki Paris 8 Üniversitesinde de öğrenciler Filistin'e destek için kamp kurdu. Kamp alanına "Yaşasın öğrenci direnişi", "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar asıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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