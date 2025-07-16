Fransa'da Kamu Borcunu Azaltmak İçin Resmi Tatiller Kaldırılabilir

Fransa Başbakanı François Bayrou, kamu borcunu azaltma planının bir parçası olarak bazı resmi tatillerin kaldırılabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında kamu borcu en fazla olan ülkelerden Fransa'da hükümet, bir yandan tasarruf tedbirleri öngördüğü diğer yandan savunma harcamalarını artırmayı planladığı 2026 bütçesi için kolları sıvadı.

Fransa Başbakanı François Bayrou, dün hükümetin 2026 bütçesini ana hatlarıyla Ulusal Meclise sundu.

Bayrou, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Fransa'da bazı resmi tatillerin kaldırılabileceğini belirterek, bunlara Paskalya Pazartesisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen 8 Mayıs'ı örnek verdi.

Başbakan Bayrou, bu tatillerin kaldırılmasını kabul etmeye hazır olduğunu ve yeni teklifleri değerlendirebileceğini belirtti.

Fransa'da geçen yılki bütçe görüşmeleri hükümetin düşmesine neden olurken, bu yılki bütçe müzakereleri de Başbakan Bayrou'nun tasarruf tedbirleri kapsamında bazı tatillerin iptal edilebileceğini belirtmesi nedeniyle tartışmaya yol açtı.

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 113

AB üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken, bütçe planları muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis'te onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eş zamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından yeni hükümet kurulana kadar "kapanmayı" önlemek için 17 Aralık'ta Ulusal Mecliste özel bir bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti.

Fransa'da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor.