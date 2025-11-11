Fırtına, Ümraniye'deki İşçileri Zor Durumda Bıraktı

Ümraniye'de bir iş merkezinin metrelerce yüksekte dış cephe temizliğini yapan işçiler, sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu. İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı. İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.