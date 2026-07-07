NATO ANKARA ZİRVESİ - Finlandiya ve Hollanda liderlerinden yapay zeka yönetişim merkezi kurulması çağrısı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten, "yapay zekanın regüle edilmesi ve kişisel verilerin muhafazası için küresel veya AB bünyesinde merkezler kurulması" çağrısı yaptı.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, ATO Congresium'da Savunma Sanayii Forumu kapsamındaki "İnsanlar, Planlar ve Ürünler: Endüstriyel Hazırlığa Toplumun Tamamını Kapsayan Bir Yaklaşım" paneli düzenlendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin insansız hava araçları (İHA) ve kritik altyapıya yönelik tehditlerle mücadelede yaşadığı tecrübeler sayesinde koordinasyon mekanizmalarını önemli ölçüde geliştirdiğini belirterek, hibrid tehditlere karşı en önemli unsurun kurumlar arası işbirliği ve alternatif sistemleri hızla devreye alabilecek kapasite olduğunu söyledi.

Kriz yönetiminde tek bir durum merkezinin süreci yönetmesi ve önceden belirlenmiş açık protokollerin bulunmasının önemine işaret eden Stubb, hibrid tehditlere karşı hiçbir sistemin tamamen kusursuz olamayacağını ancak kritik altyapının zarar görmesi halinde alternatif sistemleri kısa sürede devreye alabilecek hazırlığın belirleyici olduğunu vurguladı.

Stubb, NATO üyeliğinin ülkesinin savunma sanayisine önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, Finlandiya ve İsveç'in İttifak'ın en yeni üyeleri olarak uluslararası alanda büyük ölçekli savunma projelerine erişim imkanını artırdığını dile getirdi.

Savunma sanayisinin farklı alanlarda güçlü ekosisteme sahip olduğunu belirten Stubb, kapsamlı savunma anlayışının yalnızca askeri kapasiteyle değil teknoloji ve sanayi altyapısıyla da desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Stubb, yapay zeka ve ileri teknolojiler alanındaki rekabetin, Avrupa ile ABD arasında bir tercih meselesi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kendimizi Amerikan teknolojisinden tamamen ayırabileceğimizi düşünmek bir yanılgı olur." dedi.

Avrupa'da kıtanın yararı için çalışmaya istekli daha fazla şirket bulunduğunu aktaran Stubb, kuantum teknolojilerinde güçlenilmesi gerektiği ve uzun vadede yapay zekayı bu teknolojinin destekleyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, yapay zeka yönetişimine de değinerek, dünyanın bu alanda ortak bir çerçeveye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Stubb, "Bana göre, bir sonraki aşama, küresel ölçekte bir yapay zeka otoritesinin kurulması olacak. Bunun işaretlerini şimdiden görmeye başladık ve Avrupa'nın bu alanda da önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Hollanda Başbakanı Jetten'den "kendi yapay zeka merkezimizi inşa etmeliyiz" çağrısı

Jetten, buradaki konuşmasında, güvenliğin yalnızca asker sayısına, askeri uçak sayısına bağlı olmadığını belirterek, "Avrupa'da güvenli olduğumuz ve kıtamıza hiçbir şey olmayacağı konusunda çok saftık." dedi.

Avrupa'da ve dışında birçok savaş gördüklerini, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının petrol fiyatlarında artışa yol açması gibi sonuçlarla karşı karşıya geldiklerini anlatan Jetten, "Şimdi de Çin'den gelen teknoloji ve ilaçlara çok bağımlıyız." diye konuştu.

Jetten, bu tür krizlere hükümetin yanı sıra toplumun yaklaşımının da önemli olduğunu vurgulayarak, Hollanda'nın savunma harcamaları kapsamındaki yatırımları arasında üniversitelerin ve özel girişimlerin ortaya koyacağı yeniliklere de önem verildiğini belirtti.

Özel firmaların da savunma ve güvenlik konusunda katkıları olduğunu aktaran Jetten, inovasyonların, ABD teknolojisine bağımlı kalmamak konusunda ve Avrupa'nın güçlendirilmesi için önemli olduğunu kaydetti.

Jetten, "Bazı durumlarda daha bağımsız olmalıyız. Örneğin; kişisel verinin saklanması konusunda birçok Avrupalı, Avrupa Birliği (AB) dışında verilerin tutulmasına kızıyor. Bu nedenle kendi veri merkezlerimizi, yapay zeka fabrikalarımızı inşa etmeliyiz." diyerek, bunun vatandaşların verilerinin AB bünyesinde tutulmasını sağlayabileceğini belirtti.