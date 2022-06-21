Finlandiya Başbakanı Marin, Arnavutluk'ta
AA - Güncel
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Karşılama töreninden detay görüntüler Edi Rama'nın açıklaması Sanna Marin'in açıklaması Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Arnavutluk'u ziyaret etti.
Karşılama töreninden detay görüntüler
Edi Rama'nın açıklaması
Sanna Marin'in açıklaması Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Arnavutluk'u ziyaret etti. Başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
AA / Güncel