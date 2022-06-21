Finlandiya Başbakanı Marin, Arnavutluk'ta Karşılama töreninden detay görüntüler Edi Rama'nın açıklaması Sanna Marin'in açıklaması Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Arnavutluk'u ziyaret etti. Karşılama töreninden detay görüntüler Edi Rama'nın açıklaması Sanna Marin'in açıklaması Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Arnavutluk'u ziyaret etti. Başkent Tiran'daki temasları kapsamında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. İki başbakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. AA / Güncel Finlandiya Edi Rama Güncel Haberler

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