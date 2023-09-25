Film sahnesi gibi operasyon: Kapıyı zırhlı araçla kırıp zanlıyı böyle gözaltına aldılar

ADANA - Polis koç başıyla kıramadığı demir kapıyı, zırhlı araçla kırıp, çıkar amaçlı silahlı suç örgütü üyesini gözaltına almak için eve girdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurup 6 esnafı tehditle haraca bağladığı, nitelikli yağma, silahlı yaralama ve tefecilik suçlarını işlediği belirlenen çeteye yönelik savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takip sonucunda 20 Eylül günü şafak vakti 15 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel harekatında destek verdiği operasyonda polis evlerin kapısını koç başlarıyla kırıp içeri girip örgüt üyelerini tek tek gözaltına aldı. Polis bir evin demir kapısını koç başıyla kıramayınca devreye zırhlı araç girdi. Araç hızla gelip demir kapıya vurarak kırıp içeri girdi. Film sahnelerini aratmayan anlar ise saniye saniye görüntülendi.

20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 12 av tüfeği, 60 uyuşturucu hap ile dinleme cihazı detektörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 14'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheliyse adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.