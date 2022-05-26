Filistinli Protestocular Nablus'ta İsrail Askerleriyle Çatıştı - Haberler

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Filistinli Protestocular Nablus'ta İsrail Askerleriyle Çatıştı

Xinhua - Güncel
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Filistinli Protestocular Nablus'ta İsrail Askerleriyle Çatıştı

NABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Havara'nın ana caddesinde çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine taş atan Filistinli protestocular, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

NABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Havara'nın ana caddesinde çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine taş atan Filistinli protestocular, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, İsrail, Mayıs, Güncel, Haberler

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