Filistinli Protestocular Nablus'ta İsrail Askerleriyle Çatıştı - Haberler

Filistinli Protestocular Nablus'ta İsrail Askerleriyle Çatıştı
Xinhua - Güncel
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NABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Havara'nın ana caddesinde çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine taş atan Filistinli protestocular, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
NABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Havara'nın ana caddesinde çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine taş atan Filistinli protestocular, 25 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Xinhua / Güncel