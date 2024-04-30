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Filistin Destekçisi Öğrenciler Columbia Üniversitesi'ne Girdi

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ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi. Üniversite yönetimi, Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Bir grup öğrenci, yerel saatle gece yarısı üniversite merkez kampüsünde bulunan tarihi Hamilton Hall binasına girdi. New York Times'a göre, sayıları onları geçmeyen öğrenciler ana girişi kapattı, 'Özgür Filistin' sloganları attı.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nden Filistin destekçisi bir grup öğrenci, okul yönetimi ile süren müzakerelerde uzlaşıya varılamamasının ardından üniversite kampüsünde bulunan Hamilton Hall binasına girdi.

Üniversite yönetimi, Gazze ile dayanışma amacıyla kurulan kamp alanını boşaltmayan öğrencilere disiplin ve okuldan uzaklaştırma cezası verdi.

Bir grup öğrenci, yerel saatle gece yarısı üniversite merkez kampüsünde bulunan tarihi Hamilton Hall binasına girdi.

New York Times'a göre, sayıları onları geçmeyen öğrenciler ana girişi kapattı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin New York Gazze Eğitim Güncel Haberler

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