Fethiye Göcek Mahallesinde Teknede Çıkan Yangın Kaptan Tarafından Söndürüldü

Göcek'teki özel marinada demirli teknenin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası tekne kaptanı küçük yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye ekipleri karbonmonoksit ile soğutma yaptı. Yangında teknenin orta odasının sigorta panosunda yanma meydana geldiği öğrenildi.

Fethiye Göcek Mahallesinde özel bir marinada demirli teknede çıkan yangını tekne kaptanı kendi imkanları ile söndürdü.

Göcek'teki özel marinada demirli teknenin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası tekne kaptanı küçük yangın tüpü ile müdahale ederek söndürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye itfaiye ekipleri karbonmonoksit ile soğutma yaptı. Yangında teknenin orta odasının sigorta panosunda yanma meydana geldiği öğrenildi. - MUĞLA