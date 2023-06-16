Fethiye'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Fethiye Belediyesi tarafından Baha Şıkman Caddesi'nde sıcak asfalt üst tabaka döküm işinin tamamlanmasının ardından yol çizgileri de çizildi. Ölüdeniz Caddesi'nde üst tabaka döküm çalışmaları ise devam ediyor.

Fethiye Belediyesi tarafından Baha Şıkman Caddesi'nde sıcak asfalt üst tabaka döküm işinin tamamlanmasının ardından yol çizgileri de çizildi. Ölüdeniz Caddesi'nde üst tabaka döküm çalışmaları ise devam ediyor.

Fethiye Belediyesi'nin altyapısını tamamen bitirdiği, üstyapısına da aşınma tabakası dökülecek Ölüdeniz Caddesi ve Baha Şıkman Caddesi'nde çalışmaların birinci etabı bitmişti. Baha Şıkman Caddesi'nde trafik çizgilerinin çizilme çalışmaları da tamamlandı. Baha Şıkman Caddesi'nde işlemler tamamlanırken, Ölüdeniz Caddesi'nde üst tabaka çalışmaları sürüyor.