Fethiye'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralan 4 kişi, tedavi altına alındı.
Mehmet Salih B. idaresindeki 31 R 0500 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Ramazan K. yönetimindeki 48 HU 970 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 kişi, sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.