Fethiye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Göcek Taşbaşı Mahallesi yakınlarında saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, yangından 5 dekarlık bir alanın zarar gördüğü belirtildi.