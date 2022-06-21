FBI, sosyal medyadaki kripto dolandırıcılığına karşı uyardı

Kripto para dünyasının popülaritesinin artması, insanların parasını çalmayı amaçlayan dolandırıcıları da harekete geçiyor. FBI paylaştığı son raporda, yatırım dolandırıcılarının LinkedIn'ı aktif bir şekilde kullandığını ortaya koydu.

FBI: Kripto para dolandırıcıları LinkedIn'dan saldırıyor

FBI'a göre, kripto para yatırımları yoluyla müşterilerden para çalmak için LinkedIn'i kullanan dolandırıcılar, hem platform hem de kullanıcılar için "ciddi bir tehdit" oluşturuyor. FBI'ın özel ajanı Sean Ragan, ajansın yatırımla ilgili dolandırıcılıkta büyük bir artışa tanık olduğunu belirtti.

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Yatırım dolandırıcılarının, Indeed veya Zip Recruiter gibi web sitelerindeki özgeçmişler aracılığıyla uzun süredir işsiz olan kişileri hedef aldığı belirtildi. Bir diğer dolandırıcı grubunun ise ücret karşılığında garantili veya hızlı para kazanma vaadi sunduğu ortaya çıktı.

Özel ajan Sean Ragan'ın açıklamasına göre dolandırıcılar, sahte bir LinkedIn profili oluşturup LinkedIn kullanıcısıyla iletişim kuruyor. Ardından, kurbana kripto para birimi yatırımlarından kar etme fırsatı sunuyor. Alternatif olarak da fonlarını sahte bir kripto para cüzdanına transfer etmeye ikna ediyor.

Ragan, hem işverenlerin hem de çalışanları LinkedIn gibi popüler platformlara güvendiğini söyledi. Bundan dolayı da LinkedIn'dan gelen para kazanma teklifine insanların daha sıcak baktığını ifade etti.

Suçlular bu şekilde para kazanıyorlar, zamanlarını ve dikkatlerini buna odaklıyorlar. Ayrıca her zaman insanları mağdur etmenin, şirketleri mağdur etmenin farklı yollarını düşünüyorlar.

LinkedIn'in dolandırıcılıkla ilgili son raporunda, 32 milyon sahte hesabın kaldırıldığı belirtildi. CNBC'ye göre otomatik güvenlik mekanizmaları, 11,9 milyonu kayıt sırasında ve 4,4 milyonu proaktif olmak üzere sahte hesapların yüzde 96'sını engelledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce FBI kripto para dolandırıcılığı konusunda endişelenmekte haklı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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