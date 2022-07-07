Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: "Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin" - Haberler

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Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: "Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin"

ANKA - Güncel
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Faik Öztrak'tan Bakan Koca'ya: 'Bari Susup, En Azından Utanmayı Bilin'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya’da doktor Ekrem Karakaya’nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamasına, “Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?” karşılığını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi. Öztrak, “Bari susup, en azından utanmayı bilin” dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" karşılığını veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi. Öztrak, "Bari susup, en azından utanmayı bilin" dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesajı eleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu; "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!" açıklamasını yapmıştı.

Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'na; "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" karşılığını verdi. Öztrak ise Bakan Koca'ya şu yanıtı verdi:

"Doktorlarımıza 'giderlerse gitsinler' diyen reisiniz konuşmasında kaybettiği belediyeler için üzüntü ifade etti. Ama görevi başında katledilen doktorumuz için tek kelime üzüntü ifade etmedi. Sizin ifadenizle üzgün bile görünmedi. Bari susup, en azından utanmayı bilin."

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Karakaya Faik Öztrak Konya Güncel Haberler

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