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Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti

AA - Fikret Bıyık - Güncel
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Espiye Kaymakamı Tengir, şehit annesini ziyaret etti

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesini ziyaret etti.

Kaymakam Tengir, Esentepe Mahallesi'ndeki evinde ziyarett ettiği şehit Özgün Özdemir'in annesi Şaziment Özdemir'in istek ve taleplerini dinledi.

Tengir, ziyaretinin ardından gazetecilere, anneliğin yeri doldurulamayan, sözcüklerle ifade edilemeyen, dünyadaki en ulvi duygu olduğunu söyledi.

Karşılıksız tek sevginin, annelerin çocuklarına duyduğu sevgi olduğuna işaret eden Tengir, "Onların sevgisi her şeyin üstünde ve her şeye değer bir sevgidir. Bu yüzden en değerli varlıklarımız olan annelerimize sonsuz sevgi, saygı duyarak onların her zaman yanında olmalı, zor günlerini ve tüm güzellikleri onlarla paylaşabilmeliyiz." dedi.

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AA / Fikret Bıyık - Güncel

Anneler Günü, Esentepe, Şehit, Güncel, Haberler

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