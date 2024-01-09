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Espiye Halk Eğitimi Merkezi'nde 6 Bin 500 Kişi Kurslara Katıldı

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Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi. Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, geçen yıl açılan 393 kursa 6 bin 500 kişinin katıldığını belirtti ve 2024 yılında da kursların devam edeceğini söyledi.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023 yılında düzenlenen kurslara 6 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

Merkez Müdürü Ömer Hamzaoğlu, gazetecilere, geçen yıl 393 kurs açtıklarını belirterek, bu kurslara 4 bini kadın, 2 bin 500'ü erkek olmak üzere 6 bin 500 kişinin katıldığını aktardı.

Katılımdan duydukları memnuniyeti dile getiren Hamzaoğlu, 2024 yılında da kursların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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