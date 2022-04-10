Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi - Haberler

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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

MİHALIÇÇIK, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kızılbörüklü Mahallesi'nde yaşayan N.K'ye ait ev ve eklentilerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada çevresinde bulunan evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev ile birlikte giriş kısmında bulunan traktör, otomobil ile ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Mihalıççık, Eskişehir, Yangın, Güncel, Haberler

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