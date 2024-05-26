Eskişehir'in en kıdemli muhtarı 7 cumhurbaşkanı görev yaptı

Eskişehir'in tarihi evleriyle ünlü Odunpazarı ilçesine bağlı Akcami Mahallesi'nde muhtarlığı yaklaşık yarım asırdır sürdüren, son seçimi kurayla kazanan 84 yaşındaki Kemal Mandal, görevi süresince 7 cumhurbaşkanı gördü.

Lüle taşı işlemeciliği yapan Mandal, 1976 yılında Akcami Muhtarı Kadir Bardakçı'nın vefatından sonra işini bırakıp mahalle sakinlerinin talebiyle mührü devraldı.

Mandal, 1977 yerel seçimlerinde rakibinden fazla oy alıp sürdürdüğü görevi süresince 2019'daki seçimlere kadar tek aday olarak girdi.

Muhtar Kemal Mandal'ın karşısına 2019'da 2, bu sene yapılan seçimde ise 4 rakip çıktı. Mahalle sakinlerinin teveccühüyle 2019'da yeniden göreve seçilen Mandal için girdiği 10'uncu seçim zor geçti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde genç rakibi Yasemin Bolu ile 78'er oy alan Mandal, kura çekiminden galip çıktı.

Mandal, 48 yıllık süreçte cumhurbaşkanları Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan dönemlerinde görev yaptı.

Eskişehir'in en kıdemli muhtarı Kemal Mandal, AA muhabirine, turistik bir bölge olmasından dolayı mahallede yaşanan sorunları gidermeye, yoksullara yardım etmeye çalıştığını söyledi.

Akcami Mahallesi'nin güler yüzlü, sıcakkanlı insanlardan oluştuğunu belirten Mandal, "Yararlı olmazsam vatandaş vallahi bir gün durdurmaz yani kimin ne yaptığını biliyor vatandaş. Kimseyi de elimden geldiği kadar üzmemeye çalışıyorum." dedi.

Mandal, Akcami'nin oturmuş düzene sahip bir mahalle olduğunu, sakinlerinin yıllardır her seçimde kendisinden desteklerini esirgemediğini dile getirdi.

Elinden geldiğince vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Mandal, şöyle devam etti:

"Ben de onlara da elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ve çalışacağım. İnşallah ömrümün yettiği kadar bunu yapacağım. Bizim mahallemiz zengin bir mahalle değil. Ramazan aylarında bana çok gelen olur. Kimi zaman çağırıp yardım ederiz. Elime para geçtiğinde onu mahalledeki düşük gelirli insanlara dağıtırım. Mahallemizde öyle bir zengin yok yani. Böylelikle vatandaşlara yardım ederiz. İnşallah ömrümün yettiği kadar da vatandaş getirirse ben de yardım edeceğim. Elimden geldiği kadar mahalleye faydalı olmaya çalışıyorum."

Külliye'deki Muhtarlar Toplantısı'na iki kez katıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı'na iki kez katıldığını belirten Mandal, "İlkinde en eski muhtar olarak, ikincisinde ise diğer muhtarlarla katılarak Cumhurbaşkanı'mızı ziyaret ettik. ' Eskişehir'in en eski muhtarı' olarak kendilerine takdim edildim. Kendimi tanıttıktan sonra Eskişehir'e gelince misafirim olacağını söyledi. Çok mutlu oldum." diye konuştu.

Mahallede 35 yıldır ikamet eden Mesut Kara da Mandal'ın kimden oy alıp almadığına bakmaksızın, ayırt etmeksizin herkese elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Mandal'ın mahalle kültürünün yaşatılmasına büyük katkılar sağladığını dile getiren Kara, "Kemal Amca'mız, 'Ben muhtar oldum, maaşımı alıp oturayım' demiyor. Mahalle için sürekli koşturan, sorunlara çözüm bulmaya çalışan birisi." ifadelerini kullandı.

Muhtar azası 65 yaşındaki işletmeci Nevzat Öztürk de mahalle sakinlerinin durumlarıyla ilgili Mandal'a bilgi vererek ona iki dönemdir yardımcı olduğunu söyledi.

Birlikte uyum içinde mahalleliye hizmet ettiklerini dile getiren Öztürk, "Mahalle kültürünü diri tutmak için herkesi ziyaret ediyor, kaynaştırıyor. Mahalleli onu tekrar seçtiyse herkesin onu çok sevdiği belli." dedi.