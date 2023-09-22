Eskişehir'de Huzur ve Güven Uygulaması: 13 Aranan Şahıs Tespit Edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 4 bin 472 şahsa sorgu yapıldı. Uygulamalar sonucunda 13 şahsın arandığı ve 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Ayrıca, ele geçirilen silah ve uyuşturucu madde ile eksiklik tespit edilen işletmelere işlem yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 4 bin 472 şahsa sorgu yapılırken, 13 şahsın aranmasının ve 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Eskişehir genelinde huzur ve güven uygulaması 279 personel, 3 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla saat 21.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Uygulamalar neticesinde 4 bin 472 şahsın sorgulaması yapıldı. Bu sorgular neticesinde çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan toplam 13 şahsın aranmasının ve 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 1 şahsın üzerinden 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek, 1 şahsın üzerinden ise 9.80 gr bonzai maddesi ele geçirildi. 86 umuma açık yerin denetlendiği çalışmalarda eksiklik tespit edilen 4 işletmeye gerekli işlemler yapılırken, 486 aracın kontrolünde 30 sürücüye toplamda 86 bin 311 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR