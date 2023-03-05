Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir lokantada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Doğançayır Mahallesi'ndeki bir lokantada O.U, A.K, M.Ö. ile aralarında husumet bulunan T.E, G.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada, A.K. bıçakla T.E. ile G.E'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüpheliler M.Ö, O.U. ile A.K'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Ö, O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Doğançayır Seyitgazi Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.