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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın Anma Programı Düzenlendi

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 9. yılında Eskişehir Adliyesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Terör örgütü DHKP/C üyeleri tarafından 31 Mart 2015'te Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan makam odasında şehit edilen Kiraz'ın ismi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında yapımı tamamlanan toplantı salonuna verildi.

Kiraz'ın adının verildiği salonda düzenlenen anma programında, adliye mescidi din görevlisi Zeynel İlhan tarafından şehit savcı için dua edildi.

Şehit Savcı Kiraz için hazırlanan anma videosunun izlendiği anma programına, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri Aysel Demirel ve Havvanur Yurtsever, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, başsavcı vekilleri ve çok sayıda savcı ile yargı çalışanı katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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