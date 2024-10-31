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Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu

Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimini eleştirdi. Türk hakemlerine olan inancını çoktan kaybettiğini belirten Ilıcalı, "Maçı seyrettiğinizde herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'ye konuştu. Ilıcalı, Trendyol Süper Lig'de 3 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAN DAVASINA DÖNÜŞTÜRMENİN ANLAMI YOK"

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor deplasmanında yaşananlara değinen Acun Ilıcalı, "Trabzon'da yaşananlar geçen senede kaldı. Her zaman futbolda gerilim olabilir. Gerilim oldu diye kan davasına dönüştürmenin bir anlamı yok. Herkes için kötü bir gündü. İnşallah böyle şeyler tekrarlanmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZON'A 3 PUAN İÇİN GİDECEĞİZ"

Trabzon'a kazanmak için gittiklerini aktaran Ilıcalı, "Her maça kazanmak için çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ama futbol bu. Hiç kaybetmeyen bir takım gibi bir şey yok dünyada ama biz Trabzon'a kazanmak için gidiyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Takım olarak kenetlendik. Samandıra'daki hava da çok güzel. Takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Gidip oradan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

"TÜRK HAKEMLERİNE İNANCIMI ÇOKTAN KAYBETTİM"

Trabzonspor maçına genç hakem Oğuzhan Çakır'ın atanmasına değinen Ilıcalı, "Genç hakem denemesi güzel bir denemedir. Sonuçta genç hakemin futbol için iyi olacağı düşünülür ama bana soruyorsan ben Türk hakemlerine olan inancımı kaybedeli çok uzun zaman oldu. Federasyonun kararıdır ancak ben açık açık söyleyeyim; son hafta sonu olan maçı seyrettiğinizde herhangi yabancı birini getirin, gösterin o maçı 'Bu ülkede futbol oynanıyor mu?' diye soru sorar" şeklinde konuştu.

"BUGÜN BEŞİKTAŞ'A OLAN YARIN BAŞKASINA OLUR"

Galatasaray -Beşiktaş derbisindeki hakem yönetimiyle ilgili de konuşan Acun Ilıcalı, "Ben hakemlerle ilgili her dakika konuşmak istemiyorum ama ben konuştuktan sonra da herhalde herkes tabloyu gördü. Herhalde güllük gülistanlık değil durum şu anda. Bugün Beşiktaş'a olan yarın başka takıma olur müdahale edilmezse. Trabzonspor'un başına aynı şey gelir, Göztepe'nin başına gelir, herkesin başına gelir. Eğer bir değişiklik olmazsa ben o görüşteyim" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"

Son olarak şampiyonluğa inandıklarını dile getiren Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe taraftarı bize inanıyor, bizi göreve getirdi. Sağ olsunlar onların desteği ile biz enerjimizi alıyoruz. O yüzden benden bir şey duymalarına gerek yok, camia olarak inanıyoruz zaten. Hiçbir zaman da taviz vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıG Ergün:

kendi maçlarında konuşmayı bıraktılar artık Galatasaray maçlarına yorum yapıyolar.icardinin penaltısını veremedi hakem cesaret edip ne anlatıyorsun sen

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Haber YorumlarıSerkan:

acun, bjk neden 11 kişi yenememis.bjk nin penaltisinimi vermemişler.sen bjk diyorsun gs nin penaltisinin verilmememesi, daha bjk.ye verilmeyen kartlardan da bahsetsene. Ali abinle iyi ikili oldunuz.

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Haber Yorumlarıman over:

Türkiye liginin ne kadar çöp bir lig olduğunu, 102 puan ile şampiyon olup isviçre ligi sonuncusuna 2 maçta yenilen gs ile görebiliriz.Sadece birilerinin şampiyonu belirlediği bir ligimiz var.

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

acununda yarası varya ondan.sahayarında onlarada çakmıştık

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Haber YorumlarıKuzey null:

Galatasaraydan başka bu sene de şampiyon olamayacaklarını anladılar tabiii,başladılar yine hakem falan muhabbetleri ne ,yazık yazık camialar futbol hariç herşey konuşur hale geldi

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