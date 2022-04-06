Eski nişanlısının otomobilini kurşunladı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'da B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önünde park halindeki otomobiline tabancayla ateş ederek zarar verdi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - KONYA'da B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önünde park halindeki otomobiline tabancayla ateş ederek zarar verdi. Olay yerinden kaçan B.B., kısa sürede polis tarafından yakalandı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'nde meydana geldi. B.B., eski nişanlısı A.D.'nin evinin önüne gidip park halindeki otomobiline tabancayla 4 el ateş edip zarar verdi. Olayın yerinden kaçan B.B. kısa sürede Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.