Eski HSYK Başkanvekili Hamsici'ye yeniden yargılandığı davada FETÖ üyeliğinden 2 yıl 6 ay hapis

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun hakkındaki mahkumiyet hükmünü az bularak bozmasının ardından yeniden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici,Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan bir kez daha 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun hakkındaki mahkumiyet hükmünü az bularak bozmasının ardından yeniden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici,Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan bir kez daha 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında Hamsici ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmada, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, sanık hakkında cezanın daha fazla olması gerektiği yönündeki bozma kararına karşı Cumhuriyet savcısından diyecekleri soruldu. Savcı, sanık hakkındaki cezanın arttırılmasını talep etti.

Hamsici'nin avukatı ise müvekkili hakkında daha fazla ceza indirimi yapılması gerektiğini savundu.

Müzakerenin ardından mahkeme heyetine başkanlık eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi Hakan Yüksel, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun bozma kararına karşı direnilerek, sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Kritik toplantıyı deşifre etmişti

Ahmet Hamsici, önceki aşamalarda verdiği ifadelerde örgütle 1977'de tanıştığını, sohbetlere katıldığını anlatmış ve kandırıldığını ileri sürmüştü.

Yüksek yargı üyelerinin yargılandığı çok sayıda davada tanık olarak dinlenen Hamsici'nin ifadesiyle, 2011'de Yargıtaya 160 kişilik üye seçilmesine ilişkin eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantı ortaya çıkarılmıştı.

Hamsici, "Cemaat mensubu üyeler, başka bir odada kendi aralarında toplantı yaptıktan sonra Ahmet Berberoğlu, 'Hoca efendiye danışılmış, 140'tan aşağısına razı olunmamasını istemiş. Benim için tartışma bitmiştir.' dedi. O gün kavga ederek ayrıldık." ifadelerini kullanmıştı.

Duruşmalardaki beyanlarında örgüt üyelerine yönelik bilgiler veren Hamsici'nin beyanı şöyleydi:

"Adım gibi eminim ki bu örgüt, 15 Temmuz darbe girişimini yapmıştır, Gülen denen alçağın talimatıyla yapıldığına kaniyim. 26 yılda bu cemaat 30 kat büyüdü. Dini bir cemaat olarak görülerek girilen bir yapının, başlarda yardımlaşmadan, iyilikten bahsederken sonrasında darbeyi, bu kalleşliği yapması düşünülemez. Bu cemaat, bana hiçbir zaman 'Devleti ele geçireceğiz, darbe yapacağız' demedi. O yazılı olmayan akdi ben bozmadım, onlar bozdu. Ben kendimi kandırılmış, hatta tecavüze uğramış olduğumu hissettiğim için itirafçı oldum."

Hamsici hakkında 26 Aralık 2019'daki duruşmada hüküm kuran Yargıtay 9. Ceza Dairesi, temel cezayı 8 yıl olarak belirlenmiş, cezayı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 12 yıla çıkarmıştı. Sanığın etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle cezasında indirim yapan Daire, neticeten 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetmişti.