Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzurlu şekilde geçirebilmeleri için hazırlıklarını tamamladı. İlçedeki kapalı pazarlar kesimhaneye dönüştürülürken kaçak hayvanları yakalamak için kurban yakalama timleri kuruldu.

Esenyurt Belediyesi, bayram öncesi vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için ekiplerini oluşturarak, kurban kesim alanlarını hazırladı. İlçedeki bir kesimhanede çalışmalar tamamlanırken 7 kapalı pazar da kesimhaneye çevrildi. Bayram boyunca kaçan hayvanları yakalamak için kurban yakalama timleri de oluşturuldu.

Esenyurt'ta bulunan kapalı pazarlar, Kurban Bayramı boyunca sabah saat 05: 00'ten itibaren hizmet vermeye başlayacak. Ekipler, Esenyurtluların herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bayram sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek.

VETERİNER HEKİMLER DENETİMDE OLACAK

Belediyeye bağlı veteriner hekimlerin bayram boyunca kesimhanelerde denetimde olacağını aktaran Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, şöyle konuştu:

"İslam aleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı sürecindeyiz. Belediye Başkanı'mız Sayın Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurtlu komşularımızın kurban ibadetlerini huzurlu ve hijyenik bir ortamda yapabilmesi için belediyemizin tüm birimlerine talimatlar verdi. Bayram günü kesimhanelerde vatandaşlarımızı karşılayacağız ve bayramlaşacağız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini dini koşullara uygun yapabilmeleri için her kesimhanede bir tane imam ve kesilen kurban etlerinin sağlık açısından uygun olup olmadığını denetleyecek veteriner hekimlerimiz bulunacak. Bununla birlikte Esenyurt Belediyesi'nin bütün kesimhanelerinde Temizlik İşleri, Zabıta, Halkla İlişkiler ve ilgili bütün birimleri hazır olacak. Kurban ibadetinin sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacağız.

"HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YAŞANMAMASI ADINA KESİMHANELERİ KULLANALIM"

Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızdan da bazı beklentilerimiz var. Özellikle kaçak kesim alanlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kaçak kesime müsaade etmememiz gerekiyor. Özellikle belirtmek isterim ki kesimhanelerimizde veteriner hekimlerimiz bulunduğundan dolayı etlerin sağlıklı olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer hayvanlar sokakta kaçak olarak kesilirse, o hayvanda var olan bazı hastalıklar, özellikle tüberküloz ve şap gibi hastalıkların olup olmadığını vatandaşlar anlayamaz. Kurban kesiminden sonra herhangi bir sağlık sorunu yaşanmaması adına, vatandaşlarımızdan ricamız bizim belediyemize ait kesimhanelerde gerekli işlemleri yapmalarıdır."