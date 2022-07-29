Erzurum haber: Erzurum'da iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı yakalandı Erzurum gündem haberi... Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı. Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı. Aziziye 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı, şüpheli kaçtı. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Güncel AA / Hilmi Tunahan Karakaya Aziziye Erzurum Güncel Haberler

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