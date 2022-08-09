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Erzurum gündem haberleri: Eski Erzurum Caddesi'nde yenileme çalışmaları başlatıldı

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Erzurum gündem haberleri: Eski Erzurum Caddesi'nde yenileme çalışmaları başlatıldı

Erzurum gündem haberine göre Muş Belediyesi, Eski Erzurum Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Muş Belediyesi, Eski Erzurum Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş- Bingöl kara yolu bağlantı bölgesinde, Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve AK Parti teşkilat üyelerinin katıldığı programla asfalt sökümü yapıldı.

Asya, alt yapı çalışmalarının ardından daha yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla iki büyük cadde ve 6 bağlantı yolunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarına başladıklarını anlatan Asya, hedeflerinin hem Hürriyet hem de Eski Erzurum caddelerinde esnafa sıkıntı yaşatmadan projeleri tamamlamak olduğunu belirtti.

Asya, şunları kaydetti:

"Meclis üyesi arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız ve paydaş kurumlarımızla birlikte başlattığımız üst yapı çalışmalarımızın en kısa sürede tamamlanması için çaba sarf edeceğiz. Şehrimizdeki bütün yolların asfalt ve kaldırımlarını, aydınlatmalarını en iyi şekilde halkımızın hizmetine sunmanın gayretindeyiz. Başlattığımız çalışmaların vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Gayretimiz şehrimiz ve halkımız içindir."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Erzurum Bingöl Asya Muş Güncel Haberler

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