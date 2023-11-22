Erzurum Emniyet Müdürlüğü Sürücüleri Buzlanma Riskine Karşı Uyardı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin araçlarına uygun lastik takmaları, sürüş hızını düşürmeleri ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiği belirtildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri yollarda gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Erzurum'da yoğun kar yağışı ve sonrasında ortaya çıkan buzlanma sürücüleri zaman zaman zor duruma düşürüyor. Polis bu konuda sürücüleri uyararak, "Araçlarınıza uygun lastikleri takmaya ve düzenli olarak kontrol etmeye dikkat edin. Sürüş hızınızı düşürmeye ve ani manevralardan kaçınmaya dikkat edin. Fren ve gaz kullanımınızı nazik ve kontrollü bir şekilde yapın. Belirtilen hususlara özen göstermeye dikkat edin. " denildi. - ERZURUM