Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 856 Gram Esrar Ele Geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 3 şüpheliyle birlikte 856 gram esrar ele geçirildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheliyle birlikte 856 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tespit edilen araçta yapılan aramada aracın bagaj kısmında zulalanmış vaziyette toplam 856,53 gram esrar maddesi ve şahısların üzerinde suç geliri 9 bin 480 TL ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen M.E. (33), A.K. (33) ve K.G. (37) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM